Die Evotec-Aktie (WKN: 566480) klettert in der laufenden Woche rasant nach oben. Das Papier zeigt im 5-Tages-Verlauf Stärke, setzt sich am Donnerstag deutlich vom Gesamtmarkt nach oben ab. Gleiches war am Mittwoch zu beobachten.

Offenbar beflügelt die News vom Dienstag, dass Evotec erfolgreich mit Celgene forscht. Für Evotec bedeutet das einen weiteren bedeutenden Schritt von präklinischer Forschung zu klinischen Testphasen am Menschen.

Blackrock ...

Den vollständigen Artikel lesen ...