Stockholm (www.fondscheck.de) - Nordea Asset Management (NAM) legt den Nordea 1 - North American Stars Equity Fund (ISIN LU0772958525/ WKN A1J0G1, BP USD) auf, so Nordea Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit ergänzt NAM die bestehende STARS-Aktienfonds-Familie, eine Gruppe von ausgewiesenen ESG-Fonds (Environmental, Social und Governance). Der neu aufgelegte Nordea 1 - North American Stars Equity Fund knüpft an die Erfolgsgeschichte des Nordea 1 - Global Stars Equity Fund (ISIN LU0985320059/ WKN A2AJ9C) an. Wie alle Fonds in der STARS-Fondsfamilie verfolgt der Nordea 1 - North American Stars Equity Fund einen wegweisenden Ansatz zur ESG-Integration, der hohe ESG-Standards mit proaktivem Engagement verbindet. Ziel des Fonds ist es, einen Zusatzertrag (Alpha) im US-Aktienmarkt zu generieren. ...

