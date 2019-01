Die NordLB hat die Vorzugsaktien von Volkswagen nach Auslieferungszahlen für die Marke VW auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Diese seien insbesondere durch die Umstellung auf den neuen Abgas- und Verbrauchsstandard WLTP und die gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten in China beziehungsweise die weltweiten Handelskonflikte belastet worden, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechne aber nicht mit einem weiteren Jahr mit rückläufigen Verkaufszahlen, und trotz der bisherigen Kosten aus dem Diesel-Skandal stehe der Konzern recht solide da./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2019 / 10:52 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2019 / 10:55 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007664039