Ausblick 2019: Megatrend Digitalisierung

Wir geben in der Reihe "Ausblick 2019" marktEINBLICKE zu den Faktoren, die das Anlegerjahr 2019 mitbeherrschen sollten. Dazu haben wir uns kompetente Verstärkung ins Haus geholt und verschiedene Börsen-Experten gebeten einen Ausblick zu wagen. Hier Kapitalmarktstratege Christian W. Röhl.

Brexit, Budget-Chaos in Italien, Trumps Handelskriege, US-Zinswende: Nur vier Themen, die Anleger 2019 in Atem halten dürften. Im Jahresverlauf werden noch viele Gründe hinzukommen, warum man gerade besser keine Aktien kaufen sollte. So wie immer in der Geschichte. Und dennoch waren unternehmerische Sachwerte, Beteiligungen am Produktivvermögen, Investitionen in menschliche Bedürfnisse und technologischen Fortschritt - und alles das sind Aktien - mittel- bis langfristig die überlegene Anlageklasse.

Den vollständigen Artikel lesen ...