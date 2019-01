Die Aktie der Fresenius-Tochter Fresenius Medical Care (FMC) konnte nur kurzzeitig von der Kaufempfehlung der US-Bank JPMorgan profitieren. Nachdem die Aktie am Mittwoch noch deutlich zulegen konnte, notiert sie am Donnerstagnachmittag bereits wieder gut zwei Prozent im Minus bei 59,04 Euro. Dabei zeigte sich Analyst David Adlington sogar sehr optimistisch. Im Rahmen der derzeit laufenden 37. JPMorgan Healthcare Konferenz in San Francisco hat er den Eindruck gewonnen, dass der im Dezember bekannt gegebene, vorläufige Ausblick auf das Jahr 2019 noch Luft nach oben habe. Er bestätigte seine "Overweight"-Bewertung für die Aktie sowie das Kursziel von 83,20 Euro. Im Vergleich zum derzeitigen Kurs entspricht dies einem Potenzial von mehr als 40 Prozent.

