Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Konzernumsatz bei 322 Mio. EUR

Hamburg, 10. Januar 2019 - Der Hamburger Konzern Bijou Brigitte erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 322 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr reduzierte sich der Konzernumsatz um 1,5 % (Vorjahr: 327 Mio. EUR). Dieser Rückgang ist vor allem auf die reduzierte Filialanzahl zurückzuführen. Der Konzernumsatz lag damit innerhalb der prognostizierten Umsatzspanne von 315 bis 330 Mio. EUR.

Das Filialnetz wurde im Geschäftsjahr 2018 um 10 Standorte auf 1.050 Filialen reduziert (Vorjahr: 1.060). Bereinigt um die geschlossenen Standorte konnten die Segmente Deutschland und Spanien ihr Umsatzniveau halten, während Italien einen leichten Umsatzzuwachs verzeichnete. Portugal und das Segment "Übrige Länder" erreichten einen Umsatz, der unter dem Vorjahreswert lag.

Weiterführende Informationen zum Konzernergebnis und der Dividendenvorschlag werden voraussichtlich in der zweiten Märzhälfte veröffentlicht.

Ansprechpartner für Rückfragen:
Hannah Höchst, Wirtschaftspresse/Investor Relations
Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 - 3250
E-Mail: ir@bijou-brigitte.com

Bijou Brigitte modische Accessoires AG
Poppenbütteler Bogen 1
22399 Hamburg
Deutschland
Internet: www.group.bijou-brigitte.com