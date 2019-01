Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Twitter Inc von 45 auf 44 US-Dollar gesenkt. Twitter zähle aber neben Amazon und Facebook im Jahr 2019 zu seinen Favoriten im Internet-Sektor, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie und beließ seine Einstufung auf "Overweight". Das Papier des Kurznachrichtendienstes dürfte sich überdurchschnittlich entwickeln. Seine Schätzungen habe er gleichwohl mit Blick auf die jüngsten Währungsbewegungen reduziert./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2019 / 23:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0069 2019-01-10/14:51

ISIN: US90184L1026