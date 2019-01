Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Barclays auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 220 Pence belassen. Der britische Bankwert biete unter den europäischen Investmentbanken das höchste Potenzial neben der UBS, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Sektor sei insgesamt aber nicht gerade aufregend, bevor sich die künftige Ergebnisentwicklung nicht besser absehen lasse./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: / / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2019 / 00:15 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2019-01-10/15:00

ISIN: GB0031348658