Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Kering auf "Outperform" mit einem Kursziel von 520 Euro belassen. Der Luxusgüterherstellers beeindrucke durch seine Kapitalrendite und bei der Erwirtschaftung freier Mittel, schrieb Analyst Rogerio Fujimori in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das werde vom Markt noch nicht ausreichend gewürdigt./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: / / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2019 / 00:15 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0077 2019-01-10/15:04

ISIN: FR0000121485