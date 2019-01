Wiesbaden (ots) - Auf dem OMR Festival 2019 haben Unternehmen aus der dialogorientierten Marketingbranche zum ersten Mal die Möglichkeit, ihre Produkte und Lösungen in einem neuen Bereich zu präsentieren. Die Dialog Area in der Expo-Halle 6 ist der zentrale Treffpunkt für alle Anbieter und Anwender, die ihren Fokus auf den datenbasierten Kundendialog legen. Sie verfügt über eine eigene Dialog Stage, die Speakern Raum für Vorträge rund um den digitalen Kundendialog über alle Kanäle bietet.



Viele DDV-Mitglieder haben sich bereits dazu entschlossen, Aussteller auf der OMR zu werden. Ihre Teilnahme fest zugesagt haben Unternehmen wie Acxiom Deutschland, Apteco, a+s DialogGroup, Burda Direct Interactive / Lead Direkt, gkk dialog, Inxmail und Schober Information Group.



DDV-Präsident Martin Nitsche ist von der Kooperation des DDV mit der OMR überzeugt: "Die OMR ist ein extrem spannendes Messeumfeld für Unternehmen der Data-Driven Economy - das belegt auch das große Interesse und die Anzahl der DDV-Mitglieder, die auf der neuen Dialog Area ausstellen. Wer noch dabei sein möchte, muss sich tatsächlich beeilen, denn die Dialog Area ist bereits sehr gut gebucht."



Das OMR Festival am 7. und 8. Mai 2019 in Hamburg gilt als das primäre Event für Weiterbildung und Networking im digitalen Marketing-Business Europas. Neben erstklassigen Speakern, Masterclasses und Ausstellern bietet das Festival auch Music-Acts und zwei Partys. Im vergangenen Jahr zählte der Veranstalter 40.000 Besucher. Informationen zu den Ausstellungsmöglichkeiten können beim DDV angefordert werden.



DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.