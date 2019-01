Wien (www.fondscheck.de) - Fondsanbieter sollten mehr über ihre Kunden wissen, so die Experten von "FONDS professionell".So könnten sich die Portfoliomanager in Krisenzeiten besser für Anteilsrückgaben wappnen und ausreichende Kapitalpuffer bereitstellen. Zu diesem Schluss komme ein Positionspapier des europäischen Fondsverbands Efama und des internationalen Kapitalmarktverbands ICMA. In der Untersuchung hätten die Branchenverbände die bestehende Regulierung zu Stresstests beleuchtet, mit denen die Liquidität von Investmentfonds in turbulenten Marktlagen getestet werden solle. ...

