Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Takkt auf "Hold" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Dass der Büromöbelhändler die Neuausrichtung der Hubert Gruppe beschlossen hat und sich künftig auf attraktivere Kundengruppen der Tochter in den USA fokussiert, sollte laut Analyst Craig Abbott nur einen moderaten Einfluss auf das operative Ergebnis (Ebitda) haben. Die Aktie sei attraktiv, doch die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland und Europa sänken weiter, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0078 2019-01-10/15:10

ISIN: DE0007446007