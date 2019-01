Las Vegas (ots/PRNewswire) - Skyworth, ein führender chinesischer Hersteller von Fernsehgeräten, audiovisuellen Produkten und Haushaltsgeräten, hat auf der CES 2019, die am 8. Januar in Las Vegas begann, verschiedene neue und innovative Technologien im Smart Home-Sektor zur Schau gestellt.



Im Erlebnisbereich Intelligent Living System Technology in der South Hall des Las Vegas Convention Center präsentierte Skyworth seine Lösungen zur Steuerung der verschiedensten Haushaltsgeräte, darunter Waschmaschinen, Kühlschränke, Luft- und Wasserreiniger, Klimaanlagen und Klimatisierungssysteme, motorisierte Vorhängen und Jalousien, Beleuchtungskörper und -systeme, Dunstabzugshauben sowie elektrische Lüfter und Luftbefeuchter. Die Steuerung erfolgt über Skyworths Always-On AI TV in Kombination mit einem Smartphone. Die Besucher zeigten sich begeistert von dem Zusammenspiel und nahtlosen Umschalten zwischen Skyworth TV und dem Smartphone des Nutzers.



Darüber hinaus stellte das Unternehmen seine nutzerzentrischen personalisierten und individualisierten Services vor, beispielsweise das gleichzeitige Ein- und Ausschalten und Kontrollieren der Beleuchtung im ganzen Haus, die Einstellung der Lufttemperatur des Klimatisierungssystems auf ein angenehmes Niveau, die Einstellung des Timers zum automatischen Öffnen und Schließen der Vorhänge oder auch das Ein- und Ausschalten des Luftbefeuchters je nach Vorliebe des Nutzers, sobald ein Familienmitglied den Finger auf das intelligente Türschloss legt.



Skyworth, eine Marktgröße und ein führender Hersteller von Multimedia-Geräten, Farbfernsehgeräten und Set-Top-Boxen, hat seine Smart Home-Strategie 2015 angekündigt. Anfang 2018 sind Skyworth und Baidu eine strategische Partnerschaft eingegangen. Skyworth Coocaas System ist voll mit Baidus DuerOS System integriert, um die gemeinsame Entwicklung von Technologie, Content, Daten und Steuerungen zu unterstützen.



Skyworth setzt seine globale Expansionsstrategie mit Hochdruck fort und bringt ausgeklügelte intelligente Produkte auf den Markt. Gleichzeitig erschließt es neue Segmente wie Big Data, KI sowie neue und biometrische Sensoren. Mit Unterstützung seines Intelligent System Technology Research Institute treibt Skyworth die Anwerbung und Entwicklung eines talentierten Mitarbeiterstamms voran und koordiniert die Erforschung der Technologien, die Systemen für intelligentes Wohnen zugrunde liegen (einschließlich Smart Living und Smart Home). Ein weiterer Fokus liegt auf den strukturellen, funktionellen und System-on-a-Chip-Technologien für intelligente Fahrzeugsysteme. Das Skyworth Intelligent System Experience Center will die Führung im bevorstehenden neuen Zeitalter von Smart Homes, Cars, Communitys und Citys übernehmen.



Am 7. Januar, dem Vorabend der CES 2019, veranstaltete Skyworth ein Launch-Event im Caesars Palace Las Vegas. Dabei verkündete das Unternehmen seine internationale Expansionsstrategie, bei der Oberklassemarken in weltweite Märkte gebracht und globale Lieferkettenlösungen implementiert werden sollen.



In Zukunft will sich Skyworth auf die Entwicklung von AIoT-Technologien konzentrieren und eine Open Resource-Strategie verfolgen, damit intelligente Systeme miteinander kommunizieren können. Mit Unterstützung einer globalen Lieferkette wird Skyworth die Geräte im Smart Home noch besser machen, um das Wohnerlebnis aufzuwerten.



