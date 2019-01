Die nun erreichte markttechnische Barriere dürfte einen weiteren Anstieg des Dow Jones Industrial Index stark erschweren. Erst nach einer Unterbrechung steigen die Chancen auf frische Kursgewinne wieder leicht an - aber nicht für lange. Am ersten Kursziel der laufenden Bärenmarktrally ist der Dow nun so gut wie angekommen. Es liegt um 24.100 an einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...