ROUNDUP 2: Osram-Chef zeichnet trübes Bild - Aktie rutscht ab

AUGSBURG - Beim Lichtkonzern Osram kommt beim Rückblick auf das abgelaufene Jahresviertel keine Freude auf. "Die ersten Daten deuten darauf hin, dass das vergangene Quartal bei uns noch schwächer ausgefallen ist, als dies manche Finanzexperten und wir noch vor einigen Monaten erwartet haben", sagte Firmenchef Olaf Berlien der "Augsburger Allgemeinen" (Donnerstag). "Ich sehe dunkle Wolken für 2019 am Horizont aufziehen, die Nachfrage nach Leuchtdioden geht spürbar zurück. Was mir aber für das neue Jahr am meisten Sorgen bereitet, ist die rückläufige Auto-Konjunktur."

ROUNDUP 2: Privatbank Warburg verklagt Deutsche Bank auf Schadenersatz

FRANKFURT/HAMBURG - Neuer Ärger für die Deutsche Bank wegen umstrittener "Cum-Ex"-Aktiengeschäfte: Die Hamburger Privatbank Warburg verklagt das größte deutsche Geldhaus auf Schadenersatz. Das teilte Warburg am Donnerstag mit. Die genaue Höhe des Schadenersatzes bezifferte Warburg nicht, weil die Gesamtsumme des möglichen Schadens noch nicht feststeht. Konkret droht die Nachzahlung von Kapitalertragssteuern für die Jahre 2010/2011 in Höhe von 46 Millionen Euro zuzüglich Zinsen. Warburg will sich mit der Klage gegen mögliche weitere Forderungen und Kosten wappnen.

ROUNDUP 6: Warnstreik an drei großen Flughäfen trifft Zehntausende

DÜSSELDORF/KÖLN - Ein Warnstreik an drei großen deutschen Airports hat zu Hunderten Flugausfällen geführt. Die meisten Sicherheitsleute an den Standorten Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart folgten am Donnerstag dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi zu einer ganztägigen Arbeitsniederlegung. Damit untermauerten sie ihre Forderung nach einer deutlich besseren Bezahlung. Mehr als 600 Starts und Landungen fielen aus - in Düsseldorf waren es 370 von 580, in Köln/Bonn 131 von 199 und in Stuttgart 142 von 275. Verdi zeigte sich zufrieden - die Beteiligung an der Arbeitsniederlegung sei sehr hoch gewesen.

ROUNDUP/Kreise: Geplante Allianz von VW und Ford kommt voran

WOLFSBURG - Die Kooperationsgespräche zwischen Volkswagen und dem US-Autoriesen Ford sind auf der Zielgeraden. Man sei "ein Stück weitergekommen", es gebe ausreichend Gemeinsamkeiten für eine grundsätzliche Einigung, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus gut informierten Kreisen. Nach dpa-Informationen könnte der Pick-up Amarok eines der ersten gemeinsamen Projekte werden.

VW wegen schwachem Chinageschäft nur mit knappem Verkaufsplus

WOLFSBURG - Die Volkswagen-Kernmarke VW Pkw hat wegen des kriselnden chinesischen Automarktes im vergangenen Jahr nur ein knappes Verkaufsplus erzielt. Insgesamt legten die Auslieferungen weltweit um 0,2 Prozent auf 6,24 Millionen Autos zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte. Im Dezember setzte es einen empfindlichen Rückgang von 9 Prozent, vor allem weil die Verkäufe in China spürbar einbrachen.

VW-Tochter Audi verkauft 2018 spürbar weniger Autos

INGOLSTADT - Die Volkswagen -Premiumtochter Audi hat im vergangenen Jahr weiter an Boden auf die Konkurrenz von Mercedes und BMW verloren. Weltweit lieferte Audi 1,81 Millionen Autos an die Kunden aus, das waren 3,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in Ingolstadt mitteilte. Daimlers Premiummarke Mercedes-Benz hatte im Gesamtjahr ein Absatzplus von 0,9 Prozent auf 2,31 Millionen Autos eingefahren. BMW lag mit der Stammmarke nach elf Monaten und einem Absatzanstieg von 1,8 Prozent bereits bei 1,93 Millionen Wagen. Die Münchener legen die Jahresabsatzzahlen der Marke erst noch vor.

VW-Tochter Porsche steigert Verkäufe 2018 - Schwieriger Start ins neue Jahr

STUTTGART - Die Volkswagen -Tochter Porsche hat im vergangenen Jahr dank eines starken Abschneidens in China einen neuen Verkaufsrekord erzielt. Weltweit 256 255 ausgelieferte Autos bedeuteten ein Plus von 4 Prozent zum Vorjahr, wie der Sportwagenbauer am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. In China kletterten die Verkäufe um 12 Prozent auf 80 108 Autos, das Land blieb damit der größte Einzelmarkt. Auch in den USA ging es aufwärts. "In Europa hatten wir im vierten Quartal 2018 durch die Umstellung auf den neuen Prüfzyklus WLTP und auf Ottopartikelfilter große Herausforderungen zu bewältigen, die wir auch im ersten Halbjahr 2019 noch spüren werden", warnte Vertriebschef Detlev von Platen vor einem schwächeren Start ins neue Jahr.

Weitere Meldungen

-'WiWo': United Internet will bei 5G-Auktion mitmischen

-Lufthansa behauptet Stellung als Europas größte Airline

-ROUNDUP 2/Hoffnungsschimmer für Germania: Erste Finanzspritze in Sicht

-Brexit ohne Deal gefährdet einen Großteil des Flugverkehrs in Spanien

-ROUNDUP: Autobauer Ford will Tausende Jobs in Europa streichen

-VW-Nutzfahrzeugsparte steigert Absatz leicht

-Oberlandesgericht hält Stuttgarter Diesel-Richter nicht für befangen

-BMW legt bei Verkauf von Elektroautos weiter deutlich zu

-Carsharing-Dienst Car2go wächst vor Fusion mit DriveNow

-Kreise: Fiat Chrysler kann US-Abgasstreit mit Millionen-Strafe beilegen

-Nordsee-Windkraftwerke produzieren fast fünf Prozent mehr Strom

-ROUNDUP: Bitkom: Digital-Branche ist Jobmotor

-Presse: Bundesregierung besitzt noch immer viel mutmaßliche Raubkunst

-Streit um 50+1-Regel: Bundeskartellamt schreibt Vereine an

-Bitkom: Digital-Branche ist Jobmotor

-EU-Kommission prüft Steuerdeals von Nike in den Niederlanden

-Längere Fahrzeit auf Bahnstrecke Berlin-Hannover bis Mai

-Kaeser fordert langfristig orientierte China-Strategie der Wirtschaft

-ROUNDUP: Amazons WLAN-Bestellknöpfe vor Gericht

-Lieferando-Mutter Takeaway.com steigert Bestelleingang kräftig

-Amazons WLAN-Bestellknöpfe vor Gericht

-Novartis stösst mit Migräne-Mittel in England auf Widerstand

-Rethmann-Einstieg beim Transportriesen Transdev abgeschlossen

-Zugverkehr in Teilen Sachsens eingestellt

-Netzwerkausrüster Ericsson legt Geld zurück wegen geplanter Umbaukosten

-Stahlkocher vor erster Tarifrunde

-Mehr als 300 Verbraucherbeschwerden wegen Zusatzentgelten im Handel

-Preisverfall reißt Südzucker in die roten Zahlen

-Klage von Pakistanern gegen Kik: Gericht entscheidet über Verjährung

-Banken wollen weniger Filialen schließen

-Britische Käufer beflügeln Weihnachtsgeschäft von Supermarktkette Tesco

-EuGH-Gutachter: Suchmaschinen müssen Links zu sensiblen Daten löschen

-Buchhandelsketten Thalia und Mayersche fusionieren

-Lanxess kauft nach Kursrutsch eigene Aktien zurück

-Schneechaos in Österreich hat schon erste Folgen für den Tourismus

-Erste Flüge vom neuen Mega-Flughafen Istanbul nach Deutschland

-Berliner Online-Bank N26 sammelt bei Investoren 300 Millionen Dollar ein

-Krombacher nach Supersommer 2018 mit kräftigem Wachstum

-Weniger Klagen und Widersprüche gegen Hartz-IV-Bescheide

-Ärger um Lemonaid-Limonade: Verbraucher fordern neue Leitsätze

-Experten mahnen bei Sprachassistenten zu Umsicht

-Rhön-Klinikum will groß in Telemedizin einsteigen

-CES: ZF Friedrichshafen und Start-up punkten mit Elektro-Kleinbus°

