Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Boeing von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 400 auf 450 US-Dollar angehoben. Innerhalb der Luftfahrt- und Rüstungsbranche fokussiere er sich nun mehr auf Unternehmen, die ein gut vorhersagbares Wachstum bei den freien Barmitteln (FCF) sowie Wertsteigerungspotenzial böten, begründete Analyst Rajeev Lalwani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Neubewertung der Aktie./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2019 / 21:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

