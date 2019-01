Ein zweites Mal meldet sich Jürgen Schmitt aus dem verschneiten Tirol. Er bewertet die momentane Lage an den Aktienmärkten als entspannt, im Gegensatz zu den eingeschneiten Gegenden in Bayern und in Österreich. Auch Donald Trump ist wegen des Zauns und des Handelsstreits ein Thema für ihn. Auch seine momentane Einschätzung an der Börse zu Daimler, zu den FAANG Aktien und Wirecard werden von dem Chefanalysten kommentiert. Schauen Sie sich hierzu unser neues Video auf aktienlust.tv an und erhalten ...

