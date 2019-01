Berlin (www.aktiencheck.de) - Kanzlerin Merkel reist am Donnerstag zu einem zweitägigen offiziellen Besuch nach Griechenland, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Bei ihrer ersten Visite in Athen seit ihrer Wiederwahl 2018 trifft sie sowohl Ministerpräsident Tsipras als auch Staatspräsident Pavlopoulos zu Gesprächen. ...

