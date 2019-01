Der Autobauer Volkswagen hat sich Kreisen zufolge mit chinesischen Partnern zum Aufbau eines Elektro-Schnellladenetzwerks in dem Land entschlossen. VW und sein langjähriger Partner FAW wollten jeweils 30 Prozent an einem entsprechenden Gemeinschaftsunternehmen halten, zwei weitere Partner den Rest, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf eingeweihte Personen. Das Ladenetz solle landesweit betrieben werden. Die Gespräche dazu seien fast abgeschlossen, das Unternehmen solle in der ersten Hälfte 2019 starten. Ein Volkswagen-Sprecher wollte sich nicht zu den Informationen äußern.

Zunächst sollen dem Bericht zufolge rund 1 Milliarde Yuan (130 Mio Euro) als Investition in das Unternehmen fließen. Volkswagens Chinachef Jochem Heizmann hatte bereits auf der Automesse im chinesischen Guangzhou im November angekündigt, ein schnelles Ladenetz für Elektroautos mit Partnern zu prüfen. Allein in China will der VW-Konzern mit seinen Partnern in diesem Jahr insgesamt 4 Milliarden Euro in Elektromobilität und Digitalisierung investieren./men/nas/he

