Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Philips auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die neue Berichtsstruktur des niederländischen Medizintechnikkonzerns habe sie zwar überrascht, sei aber aus strategischer Sicht vernünftig, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Durch die neue Organisationsstruktur würden die verschiedenen Geschäftsaktivitäten besser an die entsprechenden Kompetenzfelder und wesentlichen Wachstumstreiber des Unternehmens angepasst./la/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2019 / 09:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0086 2019-01-10/16:16

ISIN: NL0000009538