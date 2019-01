Nicolas Maduro wird heute zum zweiten Mal zum Präsidenten Venezuelas vereidigt. Er preist sich und sein Land in den höchsten Tönen. Doch die Realität sieht ganz anders aus, wie ein Blick nach Venezuela zeigt.

Es muss zwei unterschiedliche Venezuelas geben, mindestens. Anders sind die Auslassungen von Nicolás Maduro nicht zu erklären. In Maduros Welt ist Venezuela ein prosperierendes Land, in dem die Menschen frei und glücklich sind, ganz anders als im Kapitalismus. In einem Gastbeitrag für die spanische Zeitung El País beteuert er: "In Venezuela ist Demokratie für die Vielen da, und gerecht ist, was gut für alle Menschen ist."

Maduro ist der Präsident Venezuelas, jenes Landes, das einstmals für seinen Ölreichtum bekannt war, heute aber nur noch für Hyperinflation, Massenauswanderung und Wirtschaftskollaps. Seine warmen Worte schrieb Maduro im Mai 2018 im Vorfeld der Präsidentenwahl, die er wenig später mit 68 Prozent der Stimmen für sich entschied, 47 Prozentpunkte mehr als sein Konkurrent, ein Rekord.

Auch bei dieser Wahl muss es wieder zwei Venezuelas gegeben haben. In dem einen lobte Maduro den "sauberen und vorbildlichen Prozess" der Wahl, in dessen Folge er nun den Willen des Volkes erfülle. Im anderen Venezuela sprechen Kritiker und Beobachter von Unregelmäßigkeiten, ja Wahlbetrug.

Am heutigen Donnerstag wird Maduro für seine zweite Amtszeit vereidigt. Doch während 2013 bei seiner ersten Vereidigung noch Staatsgäste aus der ganzen Welt angereist waren, halten heute sogar die anderen lateinamerikanischen Staaten auffällige Distanz. Erst vorige Woche erklärte die sogenannte Lima-Gruppe, die 13 amerikanische Länder vereinigt, dass sie eine neue Präsidentschaft Maduros nicht anerkennen werde. Die USA wiederum haben neue Sanktionen verhängt.

Auch aus seinem eigenen Land schlägt Maduro Gegenwind entgegen, erst in Form von Demonstrationen, dann in Form einer für sein Lager desaströsen Parlamentswahl 2015. In der Folge zog Maduro die Zügel an, mit paramilitärischen Truppen und einer de facto Entmachtung des Parlaments.

Das sicherte ihm das Amt, aber es zerstörte sein Land und trieb bis heute geschätzte drei Millionen Menschen ins Exil. Damit hat jeder zehnte Venezolaner das Land verlassen.

Wer es über die Grenze geschafft hat, bleibt meist in den Nachbarstaaten, auch deshalb, weil für viele der Weg über die Grenze die mageren Ersparnisse bereits aufgezehrt hat. Oder besser gesagt, das, was die Hyperinflation von über einer Million Prozent im vorigen Jahr von ihrem Ersparten übriggelassen hat. Umfragen ...

