Einstellung Aufnahme

ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA0882481090 Bevo Agro Inc. 10.01.2019 CA98936N1024 Zenabis Global Inc. 11.01.2019 Tausch 1:1

CA22905T1066 Cryptobloc Technologies Corp. 10.01.2019 CA22905T2056 Cryptobloc Technologies Corp. 11.01.2019 Tausch 10:1

CA0557661091 Interbit Ltd. 1 0.01.2019 CA45845F1009 Interbit Ltd. 11.01.2019 Tausch 1:1