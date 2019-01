Chef Markus Braun erhöhte im November seine Prognose für Umsatz und Gewinn. Neuester Partner ist der größte chinesische Reisedienst CTRIP, für dessen Abrechnungen WIRECARD vorgesehen ist. Die Chinesen operieren im Moment mit etwa 110 Mio. Kunden und wachsen zweistellig. Ob WIRECARD der einzige Abrechnungspartner sein wird, ist noch nicht klar entschieden. Doch der Sogeffekt lässt sich hochrechnen von gar 150 bis 200 Mio. CTRIP-Kunden und deren Abrechnungen in den kommenden Jahren. Dazu in Fantasie gefragt. Nachkaufen oder neu investieren? Der Chart sieht extrem interessant aus. Kurz vor Weihnachten gab es Gerüchte über eine mögliche Übernahme durch einen Ausländer. Beträge über 20/22 Mrd. € für WIRECARD müssen dafür noch nicht der letzte Preis sein. Es läge aber auf der Hand, dass dies mit der Nachricht aus China kürzerfristig ansteht. Wir bauen unsere alte Position aus und empfehlen eine neue Position für die, die noch nicht dabei sind.



