Corvus Gold hat neueste Bohrergebnisse aus seinem laufenden Bohrprogramm auf dem Mother Lode-Projekt vorgelegt. Die Mineralisierung setzt sich dabei in Richtung Norden fort, die Goldgrade wiederum steigen!

Weiteres "Zentrum der Mineralsierung"?

Corvus Gold (2,68 CAD | 1,74 Euro; CA2210131058) setzt die Serie an sehr guten Bohrergebnissen auf seinem Mother Lode-Goldprojekt in Nevada fort. Dort arbeitet das Unternehmen im Rahmen des Phase III-Bohrprogramms derzeit an der Erweiterung der bestehenden Ressource (rund 3,6 Mio. Gold) in Richtung Norden. Diese Step Out-Bohrungen deuten daraufhin, dass es hier ein weiteres "Zentrum der Mineralisierung" gibt, wie das Unternehmen mitteilte. Denn die Goldgrade steigen und die mineralisierten Bereiche werden dicker (siehe Karte unten bzw. Tabelle hier). Highlight der nun veröffentlichten fünf neuen Bohrlöcher ist sicherlich Loch ML18-093 mit 1,83 g/t Gold über eine Länge von 115,8 Metern. Auffällig ist, dass die meisten Bohrkerne in sogenannten "thick zones" enden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...