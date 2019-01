Köln (ots) - Für Fans erstklassiger Thriller-Serien startet das neue Jahr mit tollen Nachrichten: Ab 3. Februar zeigt NOW US die dritte und vierte Staffel "Bates Motel" als Free-TV-Premiere. Im preisgekrönten "Psycho"-Prequel dreht sich alles um Norma Bates (Vera Farmiga) und ihren Sohn Norman (Freddie Highmore), die nach dem mysteriösen Tod des Ehemanns und Vaters in eine Küstenstadt ziehen, um dort ein Motel zu eröffnen. Die vermeintliche Idylle wird jedoch schnell getrübt, denn die beiden werden alles andere als herzlich von ihren neuen Nachbarn empfangen. Die Stadtbewohner haben einiges zu verbergen. Doch auch Norma und ihr Sohn bringen Geheimnisse mit, die sie am liebsten für sich behalten würden...



In Staffel 3 der erfolgreichen Thriller-Serie wird die instabile Persönlichkeit von Norman Bates immer offensichtlicher. Seine Mutter Norma beschließt darum, den inzwischen 18-Jährigen statt in der Schule zu Hause zu unterrichten. Gleichzeitig wird das Verhältnis zwischen Norman und Emma (Olivia Cooke) immer intensiver; sie werden ein Paar. Trotzdem ist Norman sehr an der attraktiven Annika (Tracy Spiridakos) interessiert, die sich ein Zimmer im Bates Motel mietet. Als der neue Motelgast dann plötzlich verschwindet, gerät schnell Norman unter Verdacht und die Bates machen sich gemeinsam auf die Suche nach Annika. Das Misstrauen zwischen Norma und Norman führt dazu, dass sich Mutter und Sohn immer weiter voneinander entfernen - und Norma mehr Zeit mit ihrem zweiten Sohn Dylan (Max Thieriot) verbringt. Doch das entfacht eine gefährliche Eifersucht bei Norman... Währenddessen gibt Sheriff Romero (Nestor Carbonell) nicht auf, belastende Beweise gegen die Bates zu finden.



Die zehn Folgen der dritten Staffel "Bates Motel" zeigt NOW US ab dem 3. Februar 2019 sonntags um 00:15 Uhr als Free-TV-Premiere (in den Folgewochen ab 22:00 Uhr, jeweils fünf neue Folgen am Stück). Danach sind die Episoden sieben Tage lang kostenlos bei TVNOW.de abrufbar.



Und auch die neuen Folgen der vierten Staffel zeigt NOW US direkt im Anschluss an die dritte Staffel ab 17.02. als Free-TV-Premiere.



Hintergrund zu "Bates Motel":



Mit der preisgekrönten US-Serie "Bates Motel" haben die Serienschöpfer Carlton Cuse, Kerry Ehrin und Anthony Cipriano ein ganz besonderes TV-Highlight entwickelt. Oscar- Nominee Vera Farmiga und Golden-Globe-Nominee Freddie Highmore übernehmen die Hauptrollen. Die Serie ist ein Prequel zu Robert Blocks Roman "Psycho", der 1960 von Alfred Hitchcock verfilmt wurde. Für Fans des Originalfilms gibt es authentische Schauplätze mit Nachbauten der Filmkulisse sowie einen ganz neuen Blickwinkel auf die Rollen von Norma und Norman Bates. Denn "Bates Motel" bietet nicht nur eine aufregende Handlung mit schockierenden Wendungen, sondern vor allem eindrucksvolle Einblicke in die psychische Entwicklung eines Serienmörders.



Weitere Infos zu NOW US:



Ob rau oder romantisch, kuschelig oder kantig, spannend oder entspannend - NOW US vereint die ganze Welt der US-Serien in einem Free-TV-Sender. Neben beliebten Top-Serien wie "Once Upon a Time - Es war einmal..." oder "Revenge" können sich NOW US-Zuschauer auch auf packende Free-TV-Premieren freuen: Unter anderem zeigt NOW US frische Folgen der angesagten Serien "Modern Family" und "Suits". Dabei bietet der jüngste Sender der Mediengruppe RTL die Top-Serien aus den USA wann, wo und wie die Zuschauer möchten. Ausgestrahlt wird NOW US täglich von 20:15 Uhr bis 6 Uhr exklusiv bei TV NOW, dem Streamingangebot der Mediengruppe RTL Deutschland, direkt im Anschluss an die lineare Ausstrahlung sind die Inhalte auch kostenlos als Video-on-Demand abrufbar. Der lineare Livestream ist ein Teil des vielfältigen Premium-Paketes von TV NOW (u.a. exklusive Serien, HD, Pre-TV, Pay-Channels, Archiv) und somit nach einer 30-tägigen kostenlosen Testphase für ein technisches Zugangsentgelt von 4,99 Euro pro Monat nutzbar und monatlich kündbar. Nutzer können NOW US über Desktop, Smartphones, Tablets, Apple Streaming Box, Apple TV App, Amazon Fire TV oder Android TV abrufen und auch auf den großen Screen streamen. Von allen Serien präsentiert NOW US stets mehrere Episoden am Stück und folgt damit dem weltweiten "Binge Watching"-Trend.



OTS: NOW US newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129850 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129850.rss2



Pressekontakt: Magnus Enzmann Pressesprecher NOW US magnus.enzmann@mediengruppe-rtl.de +49 221 456-74407



Thomas Bodemer Pressesprecher Digitale Angebote und Diversifikation thomas.bodemer@mediengruppe-rtl.de +49 221 456-74314