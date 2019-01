Zuletzt erreicht die Aktie der US-Softwareschmiede Check Point Software im September letzten Jahres ihren Höhepunkt an den Verlaufshochs aus 2017 bei 119,20 US-Dollar, ein Ausbruch darüber scheiterte jedoch. Anschließend fiel das Papier in einen kurzfristigen Abwärtstrend und setzte zeitweise auf die Unterstützung von grob 100,00 US-Dollar zurück. Seit Ende Dezember ist wieder spürbar gesteigertes Kaufinteresse bei Check Point Software zu verzeichnen, das einen Anstieg an die obere Begrenzung des aktuellen Abwärtstrends erlaubte zu vollziehen. Aber auch hierüber konnte am Mittwoch noch kein Ausbruch vollzogen werden, aber die bullischen Ansätze sind klar erkennbar und könnten im weiteren Verlauf einen erneuten Ausbruchsversuch zur Folge haben. Der Pullback von der Trendlinie bietet überdies eine günstige Gelegenheit, sich als Investor auf einem merklich niedrigeren Kursniveau bei Check Point Software einzukaufen. Die hinreichende Bedingung an eine Korrektur wurde mit dem Verlaufstief bei 96,57 US-Dollar und einer dreiwelligen Kursbewegung nämlich bereits erfüllt.

Long-Chance bei Check Point Software-Aktie

Für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...