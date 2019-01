Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für United Internet anlässlich eines Presseberichts über eine mögliche Mitwirkung an der kommenden 5G-Mobilfunkauktion in Deutschland auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Sollte das Telekomunternehmen mit seiner Mobilfunktochter 1&1 Drilliisch an der Versteigerung der 5G-Mobilfunkfrequenzen teilnehmen, stiegen die Renditerisiken, schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Statt des Aufbaus eines eigenen Mobilfunknetzes wäre die Anmietung von Kapazitäten anderer Betreiber wie Vodafone oder Telefonica risikoärmer./edh/la

