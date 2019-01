Ausblick 2019: Neue Impulse durch Trends

Wir geben in der Reihe "Ausblick 2019" marktEINBLICKE zu den Faktoren, die das Anlegerjahr 2019 mitbeherrschen sollten. Dazu haben wir uns kompetente Verstärkung ins Haus geholt und verschiedene Börsen-Experten gebeten einen Ausblick zu wagen. Hier Thomas Soltau von FondsDISCOUNT.de.

Es ist weiterhin ein unruhiger Markt in Europa sowie eine weiterhin positive Entwicklung in Nordamerika zu erwarten. Die Zinsen in den USA werden in 2019 voraussichtlich weiter steigen, in Europa hingegen auf einem ähnlichen Niveau bleiben - ggf. mit kleineren Alibi-Zinssteigerungen.

