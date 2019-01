Berlin (ots) -



- Weitere 7,6 Millionen Deutsche geraten durch Jahresrechnungen im Januar ins Kontominus - Zwei Drittel der Disponutzer sind länger als einen Monat im Minus - Dispokredite sind mit durchschnittlich 8,29 % Zinsen teuer und riskant



Durch Weihnachten und Silvester hatten viele Verbraucher hohe zusätzliche Ausgaben. Jetzt treffen viele Jahresrechnungen etwa für die KFZ-Versicherung, KFZ-Steuer und andere Versicherungen ein. Um diese Rechnungen bezahlen und laufende Ausgaben stemmen zu können, nutzen aktuell 10,4 Millionen Deutsche (15 % der über 18-Jährigen) ihren Dispokredit. Weitere 7,6 Millionen Deutsche (11 % der über 18-Jährigen) sind noch nicht im Minus, halten es aber für sehr wahrscheinlich, dass sie ihren Dispokredit im Januar nutzen müssen. Das zeigt eine aktuelle repräsentative YouGov-Umfrage unter 2046 Personen im Auftrag des Kreditportals smava (https://www.smava.de/). Insgesamt leihen sich demnach 18 Millionen Deutsche (26 % der über 18-Jährigen) Geld per Dispokredit. Das ist riskant, denn nur eine Minderheit der Deutschen (5 % der über 18-Jährigen) weiß, dass für Dispokredite laut Deutscher Bundesbank im Schnitt 8,29 Prozent Zinsen fällig werden. Zudem kann der Dispo oft nicht zeitnah ausgeglichen werden. So gehen aktuell 6,9 Millionen Verbraucher (10 % der über 18-Jährigen), die aktuell ihren Dispo nutzen, davon aus, dass sie ihr Konto im Januar nicht ausgleichen können.



Dispokredite sind teuer und riskant



Laut Deutscher Bundesbank fallen für Dispokredite im Schnitt Zinsen in Höhe von 8,29 Prozent an. Neben sehr hohen Zinsen haben Dispokredite einen weiteren Nachteil. Sie sehen keine geregelte Rückzahlung vor. Die Rückzahlung der Schulden ist von den finanziellen Mitteln und der Selbstdisziplin jedes einzelnen Disponutzers abhängig. Wird der Dispo über längere Zeit nicht vollständig zurückgezahlt, geraten Verbraucher in eine teure Dauerverschuldung. "Je länger man für die Rückzahlung des Geldes braucht, desto eher lohnt sich ein Ratenkredit", sagt Alexander Artopé, Geschäftsführer des Kreditportals smava.



Ratenkredite sind günstiger und sicherer als Dispokredite



Nach Information des Kreditportals smava zahlen Kreditnehmer für Ratenkredite online durchschnittlich einen effektiven Jahreszins in Höhe von 3,67 Prozent. Das sind 4,62 Prozentpunkte weniger als für den durchschnittlichen Dispokredit. Neben dem günstigeren Zinssatz sehen Ratenkredite eine geregelte Rückzahlung der Schulden vor. Durch festgelegte, monatliche Raten geben sie einen geplanten und überschaubaren Weg aus der Verschuldung vor.



Große Zinsunterschiede bei Ratenkrediten - Vergleich lohnt



Trotz Niedrigzinsphase gibt es bundesweit große Zinsunterschiede bei Ratenkrediten. "Wer nur zu seiner Hausbank geht, erhält in der Regel auch nur ein Angebot. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit nicht das günstigste auf dem Markt", sagt Alexander Artopé. Nur wer Kreditangebote verschiedener Banken vergleicht, kann die Konditionen einordnen und den für sich günstigsten Kredit finden. Beim Vergleich helfen Kreditportale im Internet. Dort erhält man mit einer Anfrage Angebote mehrerer Banken und kann den passenden Kredit abschließen.



Weiterführende Informationen



- Die verwendeten Umfragedaten beruhen auf zwei Online-Umfragen der YouGov Deutschland GmbH, an der 2046 Personen zwischen dem 02.01.2019 und 04.01.2019 beziehungsweise 2039 Personen zwischen dem 9.11.2018 und dem 12.11.2018 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. - Deutsche Bundesbank: MFI Zinsstatistik Zeitraum von Januar bis November 2018 (Stand: 8. Januar 2019) - smava GmbH: alle durch das Kreditportal smava.de im Zeitraum Januar 2018 bis November 2018 vermittelten Ratenkredite (Stand: 09.01.2019) - Pressemitteilung im Original: https://smava.de/presse/pressemitteilungen



Über smava



Deutschlands großes Kreditportal macht Kredite für Verbraucher transparent, fair und günstig. Durch digitale Prozesse bietet smava einen Marktüberblick über 70 Kredite zwischen 1.000 und 120.000 Euro von 25 Banken, Kreditanbietern und privaten Investoren. So können Verbraucher den für sie passenden Kredit auswählen und direkt abschließen. Bei einer durchschnittlichen Kreditsumme von über 10.000 Euro kann ein Kunde dadurch bis zu 2.000 Euro sparen. Bisher vermittelte smava Ratenkredite von insgesamt 3 Milliarden Euro, davon alleine 2017 mehr als 1 Milliarde Euro. Als eines der größten deutschen Fintech-Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt smava mehr als 450 Mitarbeiter aus mehr als 40 Nationen. smava wird von einem erfahrenen Management aus dem Finanz- und Technologie-Bereich geleitet. Renommierte Investoren wie Vitruvian Partners, Verdane Capital, Runa Capital und Earlybird haben bisher insgesamt 135 Millionen US-Dollar in smava investiert. Mehr Informationen unter https://www.smava.de/ueber-smava.



OTS: smava GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65820 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65820.rss2



Pressekontakt:



markengold PR GmbH Daniel Kuppel Münzstr. 18 10178 Berlin Tel.: +49 (30) 21915960 smava.de@markengold.de http://www.markengold.de