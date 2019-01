Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta019/10.01.2019/17:15) - Die MARNA Beteiligungen AG, Hamburg, ISIN DEOOOAOH1GY2, hat ihr Geschäftsjahr 2018 (01.01.2018 bis 31.12.2018) mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag (Einzelabschluss nach HGB) in Höhe von rd. 905 TEUR abgeschlossen.



Die vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2018 nach HGB wird ein Eigenkapital in Höhe von rd. 1.346 TEUR (Vj. rund 2.251 TEUR) ausweisen.



Der Vorstand ging im Prognosebericht des letzten Jahresabschlusses für die Jahre 2018 und 2019 von durchschnittlichen Kosten in Höhe von 50 TEUR pro Monat aus. An dieser Erwartung hält der Vorstand weiter fest. Die relativ höheren Kosten in 2018 resultieren im Wesentlichen aus Abfindungszahlungen, wodurch jedoch die Kostenstruktur des Geschäftsjahres 2019 entlastet werden wird. Ein Vergleich mit den Vorjahreszahlen ist aufgrund der Einstellung des operativen Geschäftsbetriebes aus Sicht des Vorstands nicht sinnvoll.



Die Aufwendungen im Geschäftsjahr 2018 bestanden im Wesentlichen aus Personalkosten inklusive Abfindungszahlungen in Höhe von 540 TEUR sowie sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von rund 400 TEUR. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren die Rechts- und Beratungskosten (119 TEUR) und die Kosten für die in 2018 durchgeführten zwei Hauptversammlungen (101 TEUR) die wesentlichen Positionen.



Die in dieser Mitteilung genannten Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung des Jahresabschlusses, der Abschlussprüfung und der Billigung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat.



Der Vorstand



(Ende)



Aussender: MARNA Beteiligungen AG Adresse: Valentinskamp 24, 20354 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 40 284193-270 E-Mail: info@marna-beteiligungen.de Website: www.marna-beteiligungen.de



ISIN(s): DE000A0H1GY2 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1547136900604



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 10, 2019 11:15 ET (16:15 GMT)