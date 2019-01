Die Easy Software AG hat kurz vor dem Jahreswechsel die Übernahme von 72,3% an der Apinauten GmbH bekannt gegeben. Über die Softwareplattform ApiOmat wird den Unternehmen ermöglicht, digitale Fähigkeiten Software gestützt bereitzustellen und so konkrete Digitalisierungsprojekte deutlich schneller, effizienter und erfolgreicher mit beliebigen Dienstleistern umzusetzen. Die Kerneigenschaften des ApiOmat sind dabei Rapid Prototyping (Low Code Development), Adaptive Integration (Daten- & API-Management), Multi-Experience (entkoppelte Frontends), Enterprise Grade (Betrieb & Governance) sowie Analytics (Analyse und Optimierung). Durch die Übernahme der Apinauten erwartet sich der Vorstand deutlich positive Effekte beim Umsatz und Ergebnis durch den Zugang zu neuen Kundensegmenten im stark wachsenden Cloud- und Digitalisierungsgeschäft sowie durch die Nutzung von Synergieeffekten. Konkret plant die Easy Software dadurch die verstärkte Ansprache von Großkunden und erwartet vor allem in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Verwaltung entsprechende Synergien. So gehören zu den derzeit 45 Apinauten Kunden u.a. auch Konzerne wie Volkswagen, LBBW oder Union Investment. Dazu verfügt die Apinauten auch über 15 Partner wie die adesso AG, die Software AG oder T-Systems. Besonders zu beachten ist auch, dass der ApiOmat der Apinauten im vergangenen Jahr von Gartner in seine "Magic Quadrant for Mobile App Development Platforms" aufgenommen wurde und dabei im Quadrant "Niche Players" berücksichtigt ist. Dies dürfte vor allem auf die noch kleine Unternehmensgröße zurückzuführen sein. Bereits 2016 wurde der ApiOmat als Sample Vendor im Gartner Bericht "IT Market Clock for Mobile App Development" genannt.



Im vergangenen Jahr hat die Apinauten GmbH einen Umsatz von 2,81 Mio. € (+91,3%) bei einem noch leicht negativen EBITDA erzielt. In der neu entstehenden Cloud Gesellschaft (Apinauten + Easy Cloud) erwartet das Management für die kommenden Jahre eine weiter starke Umsatzdynamik.



