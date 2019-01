Gütersloh (ots) - TERRITORY, die Agentur für Markeninhalte, stellt mit der Januarausgabe 2019 zwei komplett überarbeitete Magazine vor, die für die Leser kostenfrei sind: »natürlich« und »eve«. Mit frischer Gestaltung, mehr Umfang, neuen Tipps und relevanten Informationen ist »natürlich« ab sofort noch besser auf den Reformwaren-Fachhandel und die Bedürfnisse ihrer anspruchsvollen Zielgruppe zugeschnitten. Hier finden Leser mit Fragen rund um Gesundheit, Ernährung und Pflege umfangreich recherchierte Artikel, Expertenwissen, vegetarische sowie vegane Rezepte und praktische Tipps.



"Unsere diesjährige Roadshow zum Reformwaren-Fachhandel quer durch das Land machte deutlich: Der Markt ist agil und verlangt nach starken Kundenbindungsinstrumenten", erklärt Stefan Postler, TERRITORY-Geschäftsführer. "Wir verstehen »natürlich« als den Gesundheits-ratgeber unter dem Motto: natürlich - Gut für mich. Das Profil des Magazins wurde durch ein zeitgemäßes, ansprechendes und beruhigtes Layout geschärft. Redaktionell legen wir noch mehr Wert auf Wissensvermittlung, Beratung und fundierte Recherche, um mit relevanten Themen zu informieren und aufzuklären."



Seit 2006 bundesweit im Reformwaren-Fachhandel, spricht die »natürlich« die vielfältige Kundschaft des Reformwaren-Fachgeschäfts an, die sich bewusst mit seiner Ernährung und Gesundheit auseinandersetzt. "Wir wollen unsere Leser begleiten bei ihrem gesunden Lebenswandel und setzen dabei auf ganzheitliches Infotainment", sagt Michaela Salomon, Head of Sales Marketing, die mit ihrem 15-köpfigen Team beide Magazine betreut.



Die »eve« richtet sich an Leser, die Lust auf Bio haben. Unter dem Motto "Mehr vom Leben" begeistert das Lifestylemagazin Menschen für biologische Ernährung, Naturkosmetik, grüne Mode und bewussten Konsum. Es kommt nun leichter, frecher und unverkrampft daher und bietet Hintergrundwissen zur ökologischen Landwirtschaft ohne erhobenen Zeigefinger. Die Redaktion zeigt mehr Persönlichkeit, ist authentischer und direkter.



Die Wirksamkeit beider Magazine in diesem herausfordernden Markt als intelligentes Kundenbindungs- und Absatzförderungsinstrument ist belegt:



- 85 % der Leser sagen, dass sie von einem redaktionellen Beitrag in »natürlich« zum Kauf veranlasst worden sind. - Das Magazin und Teile daraus werden von 87 % gesammelt. - Die Lesedauer beträgt im Durchschnitt 43 Minuten. - Für die »eve« sagen 83% der Leser, dass ein redaktioneller Beitrag mitentscheidend für den Kauf eines Produktes war.



