Citi hat heute ihren Jahresbericht Corporate Finance Priorities mit den wichtigsten Herausforderungen für Unternehmen und Finanzdienstleister veröffentlicht.

In dem Bericht untersucht Citi die wichtigsten Themen, mit denen sich Führungskräfte in Unternehmen 2019 beschäftigen müssen. Dazu zählen:

Umgang mit makroökonomischen Unsicherheitsfaktoren

Neubewertung organischer und anorganischer Wachstumsalternativen

Optimierung der Effektivität des Kapitaleinsatzes

Entwicklung eines auf technologische Umwälzungen abzielenden Aktionsplans

Umsetzung eines wertsteigernden Überwachungs- und Bewertungskonzepts trotz größerer regulatorischer Unsicherheiten

Neugewichtung des Unternehmensportfolios

Antizipation drohender Übernahmebestrebungen

Vorbereitung auf Gegenwind durch Handelskriege

Ausarbeitung einer Strategie für aufstrebende Märkte, die ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Risiken herstellt

Handeln im Sinne der unternehmerischen Verantwortung

"Die Furcht vor einer Abschwächung der Konjunktur, eine restriktive Geldpolitik und wirtschaftlich bedingte Spannungen trugen 2018 zu starken Schwankungen auf den Kapital- und Kreditmärkten bei. In diesem unsicheren Umfeld müssen Unternehmen ihre Kapitalinvestitionsprogramme und Wachstumsinitiativen neu überdenken", erklärte Ajay Khorana, Leiter der Citi Financial Strategy and Solutions Group.

