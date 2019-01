Hamburg (ots) - Der führende B2B-Marktplatz "Wer liefert was" (wlw) blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück und hat das Jahr mit einem profitablen Rekordumsatz von über 50 Millionen Euro und einem zweistelligen Wachstum abgeschlossen. Damit ist 2018 das erfolgreichste Jahr in der 87-jährigen Firmengeschichte. Das Unternehmen erreicht einen weiteren wichtigen Meilenstein und kommt seinem Ziel einen Schritt näher, sich als europäischer Marktführer im B2B-Segment zu etablieren.



Dass 2018 für wlw ein erfolgreiches Jahr war, zeigt sich auch bei der Anzahl der Mitarbeiter. Das Hamburger Internet-Unternehmen konnte sich im "War for talents" behaupten und sich als attraktiver Arbeitgeber in der Hansestadt etablieren. Insgesamt wurden 84 neue Mitarbeiter eingestellt, sodass die Anzahl jetzt auf über 300 stieg. Dennoch bleibt der Fachkräftemangel eine der größten Herausforderungen des Unternehmens.



Europaweit ist das Stichwort für das kommende Jahr: Die Zusammenarbeit von wlw und der Tochtergesellschaft EUROPAGES weiter zu stärken, Synergien noch besser zu nutzen und so die internationale Expansion des Unternehmens voranzutreiben sind nur einige der wichtigsten Großprojekte für 2019. Übergeordnetes Ziel ist es, wlw optimal für die Zukunft und weiteres Wachstum in Europa aufzustellen und die Position als bestes Recherche-Tool am B2B-Markt auszubauen.



OTS: "Wer liefert was" newsroom: http://www.presseportal.de/nr/15450 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_15450.rss2



Pressekontakt:



Wer liefert was? GmbH Carsten Brandt ABC-Straße 21 20354 Hamburg Deutschland T +49 (0)40 2 54 40-131 carsten.brandt@wlw.de