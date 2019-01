Hamburg (ots) - Als Spezialisten-Agentur für den Bereich Onlinemarketing ist die Internet-Service-Agentur (ISA) bereits seit Jahren erfolgreich am Markt positioniert. Besonderes Augenmerk liegt seit dem kürzlich durchgeführten Portfolio-Relaunch auch auf der Erstellung von Content und öffentlichkeitswirksamen Pressemitteilungen.



Die Pressearbeit, die bisher als eigenständiger Arbeitsbereich in der Außenkommunikation eines Unternehmens definiert war, gewinnt nach Ansicht von Kommunikations- und Marketingspezialisten zunehmend an Bedeutung. Mittlerweile ist das Medium Presse nicht mehr nur der passende Kanal für punktuelle, situationsbedingte Informationen wie Messen, Produktveröffentlichungen oder Bekanntmachungen. Ein Artikel, der entsprechend professionell vertextet, strukturiert und aufgebaut ist, wirkt sich im Gegenteil auch auf viele andere Marketingmaßnahmen aus und stärkt deren Wirkungsgsgrad.



"Sie haben etwas zu erzählen? Prima, dann müssen Sie natürlich jemanden finden, der zuhört", führt Heiko Wohlgemuth, Gründer und Geschäftsführer der Internet-Service-Agentur, aus. "Ein Online-Presseartikel erreicht nicht nur diejenigen Ansprechpartner, die Sie oder Ihr Unternehmen sowieso schon kennen. Wenn es nur darum ginge, dann würde vielleicht auch einer der Social Media Kanäle den Job machen können. Durch unseren Zugriff auf die größten Presseportale lesen Ihre News zukünftig vielleicht nicht mehr nur 100 Adressaten, sondern plötzlich tausende. Darunter ein großer Anteil von Empfängern, die ansonsten niemals mit den von Ihnen ausgegebenen Informationen in Berührung gekommen wären. Was das für Auswirkungen auf die Neukundengewinnung hat, ist klar".



Tatsächlich sprechen die Verteilungs- und Veröffentlichungsraten bei Pressemitteilungen für sich. Alleine die dpa-Tochter news aktuell verzeichnete im Dezember 2018 über den Service "Presseportal" weit mehr als 18 Millionen Informationsabrufe (Quelle: IVW / presseportal.de).



Bei diesen Zahlen liegt nach Aussage von Heiko Wohlgemuth auch die eigentliche Kraft einer professionellen Pressemitteilung mit digitaler Veröffentlichung: "Stellen Sie sich Ihre Meldung vor wie einen Booster. Bei der riesigen Zahl von Veröffentlichungen, Abrufen und Platzierungen Ihrer Meldung über die entsprechenden Presseportale entstehen je nach Thema plötzlich sehr viele Backlinks, die auf Ihre Website oder direkt auf Ihr Produkt verweisen. Daraus entsteht eine riesige Power für alle anderen Bereiche Ihrer Kommunikation, und natürlich durch die Backlinks auch eine extreme Stärkung für Ihre SEO-Arbeit - und somit für Ihre Platzierung in Suchmaschinen wie Google. Auch die Außenwirkung solcher Artikel ist ein Thema. Dass es einen positiven Effekt auf Ihr Ansehen und Ihre Online-Reputation hat, wenn interessierte Kunden einen Artikel über Sie auf FOCUS Online lesen, ist doch sehr wahrscheinlich.



Auf Grund der Kosten fehlt vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen und natürlich auch Privatpersonen ein geschulter Presse-Mitarbeiter, der die Erstellung von entsprechenden Texten sauber und effektiv leisten kann. "Wir liefern das Produkt Pressemitteilung deshalb so einfach und so vollständig, wie es nur geht - einfach und smart eben", so Heiko Wohlgemuth. "Wir beraten Sie dabei über den kompletten Prozess und stehen Ihnen für die Themenfindung, Texterstellung und die Platzierung in den passenden Medien zur Seite".



