(IT-Times) - Während sich die Kurse von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether, XRP (Ripple) und Co. in den ersten Tagen des neuen Jahres leicht erholen konnten, folgte nun der erste Sell-off in 2019. Es ist der erste heftige Kurseinbruch von Kryptos in diesem Jahr. Der weltweite Markt für Kryptowährungen...

Den vollständigen Artikel lesen ...