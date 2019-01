The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.01.2019



ISIN Name



CA0557661091 BTL GROUP LIMITED

CA0882481090 BEVO AGRO INC.

CA22905T1066 CRYPTOBLOC TECHS

CA92026G1019 VALORO RESOURCES INC.