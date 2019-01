KUKA Aktiengesellschaft: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2018 DGAP-Ad-hoc: KUKA Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose KUKA Aktiengesellschaft: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2018 10.01.2019 / 21:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. KUKA Aktiengesellschaft Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg - ISIN DE0006204407 - Zugelassen an folgenden deutschen Börsen: Frankfurt am Main und München Marktsegment: Prime Standard Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2018 Der Vorstand hat am 10. Januar 2019 im Zusammenhang mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 entschieden, die im Oktober 2018 kommunizierte Prognose zum Jahresende 2018 (Umsatz rund EUR 3,3 Mrd. und EBIT-Marge rund 4,5% vor Kaufpreisallokationen, vor Wachstumsinvestitionen und vor Reorganisationsaufwand) nochmals zu korrigieren. Die Gründe hierfür sind im Wesentlichen die verstärkt spürbare Abkühlung der Konjunktur in der Automobil- und Elektronikindustrie im 4. Quartal 2018, die anhaltenden Unwägbarkeiten des chinesischen Automatisierungsmarktes sowie negative Einflüsse aus dem Projektgeschäft. Nach aktueller Einschätzung senkt KUKA die Erwartungen für den Umsatz 2018 auf rund EUR 3,2 Mrd. und für die EBIT-Marge 2018 auf rund 3,0% vor Kaufpreisallokationen, Wachstumsinvestitionen und Reorganisationsaufwand. Augsburg, 10. Januar 2019 KUKA Aktiengesellschaft Der Vorstand Kontakt: Frau Kerstin Heinrich Tel.: +49 (0)821 7975-481 Fax: +49 (0)821 797-5213 E-Mail: kerstin.heinrich@kuka.com 10.01.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: KUKA Aktiengesellschaft Postfach 43 12 69 86072 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 797 - 0 Fax: +49 (0)821 7975 - 333 E-Mail: IR@kuka.com Internet: www.kuka.com ISIN: DE0006204407 WKN: 620440 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München Ende der Mitteilung DGAP News-Service 765231 10.01.2019 CET/CEST ISIN DE0006204407 AXC0302 2019-01-10/21:30