Im vergangenen Jahr ist bei der Daimler-Aktie ein klarer Abwärtstrend zu erkennen gewesen. Der Kurs ist dabei von rund 70 Euro auf gerade einmal 45 Euro zurückgekommen. Vor allem im Mai und im Juni ist der Aktienkurs stark gefallen. In den letzten sieben Tagen stieg der Kurs nun um immerhin vier Euro an, damit ist der Start ins neue Jahr geglückt. In der Vergangenheit kam es öfters zu stärkeren Kursschüben, allerdings mangelte es stets an der Nachhaltigkeit.

Kurs erreicht erneut die 38-Tagelinie:

