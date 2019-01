Mit 8K und AIoT die Welt verändern

Sharp Corporation (TOKYO:6753) ist mit ihrer ersten vollständigen Ausstellung seit über vier Jahren zur CES 2019 zurückgekehrt, um ein schnell wachsendes Portfolio von Angeboten mit echtem Potenzial zur Transformation der Gesellschaft zu präsentieren. Bob Ishida, Executive Vice President und Leiter des AIoT Business Strategy Office, betonte am Stand des Unternehmens die Botschaft, die im Mittelpunkt der globalen Positionierung des Unternehmens steht: "Mit 8K und AIoT die Welt verändern."

Sharp's expansive booth at CES 2019 represents the company's first full-scale CES exhibit in over four years (Photo: Business Wire)