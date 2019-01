Berlin (ots) - Bei kaum einem Thema flogen in Europa vor Jahren derart die Fetzen wie bei der Debatte über den "Grexit". Die EU stand erstmals vor der Frage, ob sie bei einem Mitgliedstaat den Stecker zieht und Hilfszahlungen verweigert. Ministerpräsident Alexis Tsipras zog bei dem Propaganda-Krieg die Fäden. Doch wenige Monate nach seiner Wahl im Januar 2015 machte der Premier eine wundersame Wandlung durch: Er erfuhr am eigenen Leib, dass sich die Rolle des linkspopulistischen Volkstribuns mit der des Regierungschefs wie Feuer und Wasser verträgt. Heute pflegen Merkel und Tsipras einen vertrauensvollen Umgang. Mehr noch: Die Kanzlerin und der griechische Premier brauchen einander. Die Bäume wachsen deshalb nicht in den Himmel. Bald wird sich das griechische Parlament mit der Forderung nach Reparationen aus Deutschland beschäftigen.



