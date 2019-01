Der begehrte Preis zeichnet neues, innovatives "Link Learn"-Vertriebsausbildungssystem aus

Die Brandon Hall Group, eine der bekanntesten und etabliertesten Forschungseinrichtungen in der Leistungssteigerungsbranche, würdigte Mary Kay mit einem begehrten Bronzepreis der Brandon Hall Group für hervorragende Leistungen in der KategorieBest Advance in Learning Management Technology for External Training (Bester Fortschritt in der Lernmanagementtechnologie für externe Schulungen).

Die Auszeichnung würdigte das neue, innovative, globale "Link Learn"-Vertriebsausbildungssystem des Kosmetikunternehmens. Ein Gremium aus erfahrenen, unabhängigen Senior-Branchenexperten sowie Analysten und Führungskräften der Brandon Hall Group bewertete die Beiträge. Die Preisträger werden im Januar auf der von der Brandon Hall in West Palm Beach, Florida veranstalteten Human Capital Management Excellence Conference geehrt.

Die selbstständigen Beauty-Berater von Mary Kay in neun europäischen Märkten gehören zu den ersten, die das robuste Lernprogramm erleben, das darauf abzielt, die Ausbildungsunterstützung für den unabhängigen Außendienst zu verstärken und ihren Geschäftserfolg zu steigern. Die innovative E-Learning-Plattform verbindet die selbstständigen Beauty-Berater von Mary Kay mit einer Lerngemeinschaft, die auf Inhalten, Barrierefreiheit und Lokalisierung basiert.

"Mary Kay fördert eine Innovationskultur und wir fühlen uns geehrt, den Bronzepreis der Brandon Hall Group 2018 für die harte Arbeit bei der Einführung unserer Link Learn-Technologie zu erhalten", sagte Beth Lopez, Vice President of Global Sales Education bei Mary Kay und Vice President of Sales and Marketing für die Region Europa bei Mary Kay Inc. "Die Reaktion und das Engagement für das neue Vertriebsausbildungssystem waren überaus positiv, und wir werden weiterhin mit unseren Mary-Kay-Märkten zusammenarbeiten, um diese innovative, preisgekrönte Plattform einzuführen, die dazu beiträgt, unsere Mission fortzusetzen, das Leben von Frauen auf der ganzen Welt zu bereichern."

Die Brandon Hall Group Excellence Awards in Technology zeichnen Unternehmen aus, die erfolgreich Programme, Strategien, Modalitäten, Prozesse, Systeme und Tools eingesetzt haben, die messbare Ergebnisse erzielt haben. Die Einreichungen für die Awards basieren auf Kriterien wie bahnbrechende Innovation, einzigartige Differenzierungsmerkmale und Wertversprechen.

"Wir sind stolz darauf, die Innovatoren zu ehren. Während sich das Personalmanagement weiterentwickelt, ist die Kreativität der Preisträger atemberaubend", sagte Rachel Cooke, Chief Operating Officer der Brandon Hall Group und Head of the Awards Program. "Unternehmen jeder Größe haben gezeigt, dass Kreativität und Technologie neue und bessere Arbeitserfahrungen schaffen können."

Über Mary Kay

Bei Mary Kay liegt der Erfolg in unserem Engagement für unwiderstehliche Produkte, eine bereichernde Gelegenheit und positive Auswirkungen auf die Gemeinschaft. Seit 55 Jahren inspiriert Mary Kay Frauen in fast 40 Ländern, ihre unternehmerischen Ziele zu erreichen. Als Multimilliarden-Dollar-Unternehmen bieten wir das Neueste in Sachen Hautpflege, kräftige Farbkosmetik und Düfte. Entdecken Sie auf marykay.com weitere Gründe, ein Fan von Mary Kay zu sein.

Über die Brandon Hall Group, Inc.

Mit mehr als 10.000 Kunden weltweit und 20 Jahren Erfahrung in der Erbringung von erstklassigen Forschungs- und Beratungsdienstleistungen ist die Brandon Hall Group die bekannteste und etablierteste Forschungsorganisation in der Leistungsverbesserungsbranche. Wir betreiben Forschung, die die Leistung fördert und strategische Erkenntnisse für Führungskräfte und Fachkräfte liefert, die für Wachstum und Geschäftsergebnisse verantwortlich sind. Die Brandon Hall Group nimmt eine Vordenkerposition ein und verfügt über ein umfangreiches Repertoire an Forschung und Expertise in den Bereichen Schulung und Entwicklung, Talentmanagement, Führungskräfteentwicklung, Talentakquise und Personalwesen. Der Kern unserer Angebote ist ein Mitgliedschaftsprogramm, das Exzellenz durch Inhalt, Kollaboration und Community ermöglicht. Unsere Mitglieder haben Zugang zu einer Forschung, die ihnen hilft, die richtigen Entscheidungen über Menschen, Prozesse und Systeme zu treffen, kombiniert mit forschungsbasierten, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Beratungsleistungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.brandonhall.com.

