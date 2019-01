Las Vegas (ots/PRNewswire) -



SKYWORTH holte sich auf der CES 2019 die folgenden Preise: 2018-2019 Global CE Brands TOP 50, 2018-2019 TOP 10 CE Brands und 2018-2019 Global TV Brands TOP 10. SKYWORTH punktete mit seiner überragenden Leistung bei Haushaltsgeräten. Darüber hinaus wurde SKYWORTH für sein 65S9A/XA9000 mit dem Produktpreis AI Smart Dual Ecosystem TV Experience Gold Award ausgezeichnet. Die Bedienkonsole für das Smart Home unterstützt sowohl Google Assistant als auch Amazon Alexa. Der TV verfügt über einen leistungsstarken PQ-Prozessor und bietet mit seiner überragenden Bildqualität ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis.



Neben dem 65S9A/XA9000 präsentierte SKYWORTH auf der CES seine neuesten Produkte und Technologien, beispielsweise eine 277 Zoll TV-Wand mit superschmaler Einfassung, ein 8K OLED TV, ein flächenbündiger 82 Zoll TV und ein 65 Zoll Quasi-Pixel Backlight TV. Ein Highlight der CES ist der Super TV Showroom. Der 77 Zoll OLED TV ist mit Dolby Vision HDR-Bildtechnik und einem 7.1.4 Dolby Atmos-tauglichen Heimkinosystem ausgestattet und bietet dem Betrachter ein spektakuläres und immersives Erlebnis. In einem Smart Room kann man sich über die neuesten Trends bei der KI-Entwicklung informieren - der TV lässt sich nämlich mit allen möglichen Haushaltsgeräten vernetzen.



SKYWORTH ist Partnerschaften mit Google, Amazon und anderen Technologiegiganten eingegangen, um das Ökosystem für intelligente Produkte aufzubauen. Auf Grundlage seiner globalen Strategie "Open, Share, Win-win" wird SKYWORTH die Entwicklung von KI-gestützten Fernsehern vorantreiben, damit Verbraucher auf aller Welt in den Genuss von intelligenten AIoT-Lösungen für den Großbildschirm und den besten Produkten kommen.



Pressekontakt: für Medien Website: www.iskyworth.com Facebook: https://www.facebook.com/SkyworthGlobal E-Mail: overseas@skyworth.com