BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) stellt steuerliche Entlastungen in Aussicht. "Es macht Sinn, jetzt Wachstumsanreize zu setzen. Dazu gehören auch steuerliche Entlastungen für Unternehmen, wo geboten und sinnvoll", sagte Altmaier im Gespräch mit dem Handelsblatt. Die Wirtschaft brauche Rückenwind, "um gestärkt in die Zukunft zu gehen, Arbeitsplätze und Wachstum zu schaffen". Daher müsse die Bundesregierung "noch in diesem Jahr ein Gesetz anpacken, in dem wir eine Entlastung" hinbekommen, sagte der Minister.

Sein Ziel sei es, "die wirtschaftlichen Leistungsträger in diesem Land zu entlasten", für die es zuletzt vor 15 Jahren spürbare Entlastungen gegeben habe. "Es ist also mehr als legitim, dass sich der Wirtschaftsminister das Thema zu eigen macht", sagte Altmaier

Bei der vollständigen Abschaffung des Solis lässt Altmaier nicht locker. "Für mich ist es eine Frage der Gerechtigkeit, dass wir beim Abbau des Solis perspektivisch alle entlasten, die seinerzeit herangezogen wurden. Sonst wäre es eine verdeckte Steuererhöhung", sagte Altmaier.

January 10, 2019

