"Ich habe kürzlich erfahren, dass mein Mann in der Haftanstalt in Tokio an hohem Fieber leidet, aber meine Informationen beschränken sich auf die Pressemeldungen, da seit 19. November keinem Mitglied seiner Familie eine Kontaktaufnahme gestattet war. Die japanischen Behörden weigern sich uns mitzuteilen, ob er auf eine Krankenstation gebracht wurde, und sie lassen uns auch nicht mit dem medizinischen Personal der Haftanstalt sprechen. Ich möchte die japanischen Behörden sehr dringend bitten, uns über den Gesundheitszustand meines Mannes zu informieren. Wir machen uns die größten Sorgen, dass seine Genesung mit Komplikationen verbunden sein wird, wenn er unter so schwierigen Bedingungen festgehalten und unfair behandelt wird."

