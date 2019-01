Boyd vertieft seine Kompetenz in lärmarmen und hocheffizienten Gebläsen

Die Boyd Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Wärmemanagement und Umweltabdichtungen, gab die Übernahme des Geschäftsbereichs Airflow Systems von einer Tochtergesellschaft der Henkel Corporation zum 21. Dezember 2018 bekannt. Diese Neuakquisition bringt zusätzliche Designfähigkeiten und leistungsstarke Luftgebläsetechnologie in das Produktportfolio der Boyd Corporation ein Name, der seit fast 100 Jahren für die technologische Entwicklung und Reaktionsbereitschaft für Kundenbedürfnisse steht.

Mit einem fortschrittlichen Forschungs- und Entwicklungszentrum für Luftmotoranlagen in Torrington, Connecticut, erweitert diese technologieorientierte Übernahme die thermischen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten von Boyd, um nicht nur die geschäftskritische Wärmeabfuhr, sondern auch den Umweltkomfort, wie z. B. reduzierte Geräusche und Vibrationen, für anspruchsvolle Anwendungen, die einen ruhigeren Betrieb erfordern, zu berücksichtigen.

"Boyd hat sich verpflichtet, in neue Wärmetechnologie zu investieren, die sich an den Design- und Leistungsanforderungen unserer Kunden für die Zukunft orientiert. Die Erwartungen des Endmarktes in den Märkten Telekommunikation, Unternehmenselektronik und Konsumgüter sind über die zuverlässige Leistung hinausgegangen, die durch ein effektives Wärmemanagement ermöglicht wird. Leistung bei minimaler Beeinträchtigung der lokalen Umwelt ist ein wichtiger Aspekt wir erwarten zuverlässige Leistung von leisen Geräten in unseren Häusern, Arbeitsbereichen oder Nachbarschaften, die nicht unbedingt gesehen oder gehört werden", sagte Boyd CEO Mitch Aiello. "Dieses Geschäfts- und F&E-Team von Airflow Systems ergänzt die bestehenden thermischen Lösungen von Boyd in hohem Maße und hilft uns, unser Luftkühlungsportfolio mit hocheffizienten, leisen Gebläsen, die eine ausgezeichnete Qualität und langfristige Zuverlässigkeit bieten, weiter zu verfeinern und zu differenzieren. Das Team, das zu uns kommt, verfügt über eine starke Innovationsbasis. Wir freuen uns, auf dieser Grundlage aufzubauen, indem wir das Lösungsportfolio erweitern und es Kunden, die differenzierte Luftmotoren benötigen, weltweit zur Verfügung stellen."

Diese Transaktion vertieft die Expertise von Boyd im Bereich aktiver Kühllösungen und ergänzt die Kernkompetenzen Abdichtung und Schutz im Bereich Schall- und Vibrationsmanagement. Diese fortschrittlichen Technologien und neuen Designteams werden von Boyds verbesserten Möglichkeiten profitieren, Kunden aus allen Regionen der Welt mit skalierbaren Massenproduktionsmodellen zu unterstützen und den Zugang zu Teams von thermischen und mechanischen F&E-Ingenieuren auf der ganzen Welt zu erweitern. Das akquirierte Unternehmen wird innerhalb der Boyd-Sparte für Spezialwärme, Aavid, tätig sein.

Die vielfältigen und komplexen Lösungen von Boyd steigern den Wert für globale Kunden, indem sie die Produktleistung und -effizienz optimieren, unbeabsichtigte Geräteausfälle verhindern, Verschleiß minimieren und die Produktlebenszyklen mit einer Designgeschwindigkeit verlängern, die die Entwicklungszeit bis zur Markteinführung beschleunigt verfügbar auf drei Kontinenten.

