ANTIGONISH, Nova Scotia (Kanada), Jan. 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biome Grow Inc.freut sich bekanntgeben zu können, dass seine in Nova Scotia ansässige Tochtergesellschaft Highland Grow Inc.die erste Bestellung von der Nova Scotia Liquor Corporationerhalten hat. Die erste Lieferung von Fertigprodukten, die speziell für Konsumenten in Nova Scotia angebaut und verpackt wurden, wird voraussichtlich heute bei der NSLC eintreffen.

Dies ist die erste in einer Reihe von Lieferungen an die NSLC, von denen das Unternehmen annimmt, dass sie regelmäßig erfolgen werden. Die erste Lieferung besteht aus drei Cannabissorten, die gut auf den Geschmack des lokalen Marktes zugeschnitten sind. Highland Grow geht davon aus, das Angebot an Cannabissorten und -produkten in zukünftigen Lieferungen, die ab Ende des Monats erfolgen werden, ausweiten zu können. Mit diesem ersten Produktkontingent versucht das Unternehmen, den auf lokalen Standorten und Vertriebswegen basierenden Vermarktungsansatz auf seinem Heimatmarkt zu validieren, was in diesem Fall auch durch eine besondere Positionierung seiner Produkte an den Einzelhandelsstandorten der NSLC unterstützt wird.

Die heutige Ankündigung stellt den Höhepunkt unserer fachlichen Expertise und Erfahrung auf dem Cannabis-Markt und den auf lokalen Standorten und Vertriebswegen basierten Ansätzen des Unternehmens beim Aufbau von provinzspezifischen Marken dar, die den einzigartigen Anforderungen seiner lokalen Cannabiskonsumenten gerecht werden.

"Wir sind stolz darauf, als Team aus stolzen Bewohnern der Provinz Nova Scotia die erste Sendung von unserer Anlage vor Ort an die Konsumenten in Nova Scotia zu liefern", sagte Frank MacMaster, President von Highland Grow. "Biome und Highland Grow bereiten sich auf die in beispielloser Weise steigende Nachfrage vor und tragen unseren Teil dazu bei, die derzeitige Versorgungsknappheit in unserer Heimatprovinz und auf dem legalisierten Cannabis-Markt in Kanada zu beseitigen."

Über Highland Grow Inc.

Highland Grow ist die erste Anlage von Biome Grow, die für die Produktion und den Vertrieb von Cannabisprodukten lizenziert ist. Die Produktionsanlage von Highland Grow befindet sich in Antigonish, Nova Scotia, Kanada und verfügt über eine Gesamtfläche von 6.500 Quadratmetern auf 19 Hektar Ackerland. Darüber hinaus ist Biome Grow in den atlantischen Provinzen Kanadas weiter auf Wachstumskurs. Zusätzliche Anlagen befinden sich in der Entstehungsphase und werden die Gesamtfläche in dieser Region auf 174.500 Quadratmeter erhöhen.

Über Biome

Biome hält 100 % der Anteile an fünf Tochterunternehmen, darunter: The Back Home Medical Cannabis Corporation, ein Unternehmen, das nach den Gesetzen der Provinz Neufundland und Labrador gegründet wurde und zurzeit die letzten in der kanadischen Vorschrift für den Zugang zu Cannabis für medizinische Zwecke (Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations, ACMPR) geregelten Stadien der Beantragung einer Produktionslizenz durchläuft; Great Lakes Cannabis, ein Unternehmen, das nach den Gesetzen der Provinz Ontario gegründet wurde und zurzeit die letzten in der ACMPR geregelten Stadien der Beantragung einer Produktionslizenz durchläuft; Highland Grow Inc., ein in Nova Scotia ansässiger und gemäß ACMPR lizenzierter Produzent; die Red Sands Craft Cannabis Co., ein Unternehmen, das nach den Gesetzen der Provinz Prince Edward Island gegründet wurde, und Weed Virtual Retail Inc., ein Unternehmen, das nach den Gesetzen der Provinz Ontario gegründet wurde und sich auf den Betrieb einer neuen technologischen Virtual-Reality-Plattform konzentriert, die ausschließlich auf die medizinischen und freizeitorientierten Cannabis-Märkte spezialisiert ist. Biome, mit Sitz in Kanada, ist ein Unternehmen mit nationalen und internationalen Geschäftsinteressen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder den zukünftigen Erfolg des Unternehmens. Alle Aussagen mit Ausnahme historischer Tatsachen können zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können im Allgemeinen durch die Verwendung zukunftsweisender Terminologie wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "vorgeschlagen", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "sieht voraus", "sieht nicht voraus", "glaubt" oder Variationen dieser Wörter und Phrasen oder durch die Verwendung von Wörtern oder Phrasen, die aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse auftreten oder erreicht werden können oder könnten, identifiziert werden. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen bezüglich des erwarteten zeitlichen Ablaufs in Zusammenhang mit der ersten Lieferung von Fertigprodukten, dem zeitlichen Ablauf in Zusammenhang mit Folgelieferungen von Fertigprodukten, zukünftigen Angeboten von Cannabissorten und -produkten sowie der Gesamtnachfrage in der Provinz und Kanada. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen der Geschäftsführung wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die Biome derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich Annahmen und Erwartungen in Bezug auf die weitere Gültigkeit und wie erwartete Wirksamkeit des kanadischen Cannabis-Gesetzes und der darin enthaltenen Bestimmungen, das Fortbestehen und die Gültigkeit der an Highland Grow erteilten Lizenz, Veränderungen in der Cannabisforschung oder an der allgemeinen Wahrnehmung von Cannabis durch die Öffentlichkeit und die Fähigkeit, das Geschäft wie erwartet zu betreiben.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten und Erwartungen, die diesen zugrunde liegen, auch eintreten werden. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung von der Geschäftsführung als angemessen erachtet wurden, können sie sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung zutreffend und Biome oder seine Tochtergesellschaften übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese vorsorglichen Hinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung.