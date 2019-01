DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: MyTicket ab sofort zu 100% DEAG-Tochtergesellschaft DGAP-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Aktienrückkauf DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: MyTicket ab sofort zu 100% DEAG-Tochtergesellschaft 22.01.2019 / 10:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News MyTicket ab sofort zu 100% DEAG-Tochtergesellschaft - DEAG erwirbt 24,9% der Aktien von Axel Springer - Ab Sommer 2019 Zusammenarbeit mit Ticketing-Software-Anbieter SecuTix Berlin, 22. Januar 2019 - Die im Prime Standard notierte DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), Berlin, ISIN: DE000A0Z23G6, Ticker: ERMK, erwirbt 24,9% der Anteile an der mytic myticket AG ("MyTicket AG") von der Axel Springer SE und hält damit zukünftig 100% an der Gesellschaft. Die Transaktion ist ein weiterer Schritt, die internationale Expansion weiter voranzutreiben und Minderheiten sukzessive zu reduzieren mit dem Ziel, das auf die Aktionäre der DEAG entfallende Ergebnis je Aktie zu steigern. "Vielen Dank an unsere Partner von Axel Springer SE für die gemeinsame Arbeit an der Etablierung der MyTicket AG in der Startphase, und ich freue mich darauf, unsere enge Zusammenarbeit in den anderen Bereichen wie bisher fortzusetzen. Die Marktanteile der MyTicket AG wachsen stark und mit myticket.de und myticket.at konnte sie sich zu einer der führenden elektronischen Eintrittskartenplattformen entwickeln. Die Transaktion ermöglicht es uns, unsere strategischen Ziele weiter umzusetzen: Mit dem Erwerb der Anteile an MyTicket steigern wir das Ergebnis pro Aktie innerhalb der nächsten Jahre. Wir werden darüber hinaus das Ticketing-Geschäft der DEAG weiter ausbauen und wollen weiter international expandieren. Nach der Einführungsphase mit Millionen verkaufter Tickets und Hunderttausenden zufriedener Kunden kann das Team jetzt die nächste Phase des Wachstumskurses umsetzen", so Prof. Peter Schwenkow, CEO der DEAG Deutsche Entertainment AG. Zudem wird MyTicket ab Sommer 2019 mit dem Schweizer Ticket-Software-Anbieter "SecuTix" zusammenarbeiten. SecuTix als SaaS-Anbieter und ein Partner zahlreicher prominenter Veranstalter und Veranstaltungsorte bietet neben Software-Lösungen für den internationalen Ticketverkauf von Konzerten und Showveranstaltungen auch innovative Lösungen in den Bereichen Kultur, Festivals, Sport, Turniere, Ausstellungen und Messen. Außerdem kommen neueste Technologien, wie z.B. Blockchain oder auch "Dynamic Pricing" zum Einsatz, um kundenorientiert agieren zu können und den Zweitmarkt zu unterbinden. Auf den Feldern Service- und Produktqualität sowie Kundenorientierung und Benutzerfreundlichkeit werden dadurch für MyTicket große Verbesserungen erwartet. Davon profitieren Endkunden wie auch Veranstalter, die auf MyTicket als leistungsfähigen Vertriebspartner setzen. Neben der Verbesserung auf Produkt- und Serviceebene führt diese Anpassung insbesondere auch zu optimierten Kostenstrukturen und soll zukünftig zu steigender Profitabilität beitragen. "Sowohl der Rückkauf aller Anteile, als auch der kommende Ticketing-Software-Austausch sind für MyTicket entscheidende Schritte in 2019, um das Unternehmen für zukünftige Aufgaben und Herausforderungen zu stärken. Des Weiteren können wir dadurch noch gezielter die Veranstaltungen der DEAG-Familie und eben auch neue, innovative Formate in direkter Kommunikation mit unseren Kunden vermarkten", kommentiert Moritz Schwenkow, CEO der MyTicket AG. Frédéric Longatte, CEO der SecuTix SA, erklärt: "Wir sind sehr stolz, mit SecuTix 360 am weiteren Erfolg von MyTicket mitwirken zu können. SecuTix hat umfassende Erfahrung in sämtlichen Genres, die MyTicket auf seinem Portal anbietet. Mit unserer Ticketing- Engagement-Plattform sind wir der ideale Partner für MyTicket, um Veranstaltern und Events eine leistungsstarke Lösung für Marketing und Vertrieb bereitzustellen - ganz egal, ob es um Sportereignisse, Festivals oder Kulturveranstaltungen geht." Über DEAG Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene Ticketing-Plattform "MyTicket" für eigenen und Dritt-Content. Das hoch skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu steigender Profitabilität. Rund 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro Jahr durch und setzt dabei aktuell über 5 Mio. Tickets um - davon ein beständig wachsender Anteil über die ertragsstarken Ticketing-Plattformen von MyTicket. Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger Live-Entertainment-Dienstleister positioniert. Die Aktien der DEAG (ISIN: DE000A0Z23G6 | WKN: A0Z23G | ERMK) notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der Deutschen Börse. 