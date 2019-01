"Die Welt" (Berlin) zu Homeschooling/Deutschland:

Pünktlich zum 100-jährigen Jubiläum der Festschreibung der Schulpflicht in der Weimarer Verfassung: ein Fehlurteil. Die Schulpflicht ist zwar eine zivilisatorische Errungenschaft. Oft musste sie gegen den Willen bäuerlicher Eltern durchgesetzt werden, die ihre Kinder als Arbeitskräfte missbrauchten. In bürgerlichen und adeligen Familien hingegen war lange Zeit der Hauslehrer die Norm: Goethe wurde so erzogen. In vielen europäischen Ländern sowie in den USA ist Homeschooling erlaubt. Deutschland sollte nachziehen. Viele Kinder lernen in der Schule vermutlich nicht mehr, als sie es zu Hause täten; aber fast alle dürften dabei erheblich mehr Spaß haben./yyzz/DP/mis

