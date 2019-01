"Mannheimer Morgen" zu Brexit:

"Es ist wieder einmal eine absurde Episode in einer ohnehin völlig absurden Serie, die seit Jahren läuft. Das Brexit-Votum hat das Land in eine tiefe Krise gestürzt, und niemand weiß, wie diese überwunden werden kann. Premierministerin Theresa May jedenfalls hat bewiesen, dass sie dieser Aufgabe nicht gewachsen ist. Sie hatte auch viel zu lange keinen Plan, obwohl die Uhr längst tickte."/yyzz/DP/he

AXC0011 2019-01-11/05:35